«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك

المغني جون براين خلال حفلة في نيويورك في 13 يونيو 2019 (أ ف ب)

أكد مدير أعمال، جون براين، وفاة مغني الفوك (الموسيقى الشعبية) الأميركي، عن 73 عاما بعد معاناته من مضاعفات مرتبطة بإصابته بفيروس كورونا.

ويعد براين الذي استمرت مسيرته الفنية 50 عاما، من أبرز موسيقيي الفوك وكان يلقب أحيانا بـ«مارك توين» نسبة إلى كلمات الأغاني العميقة التي كان يكتبها، وقال بوب ديلان إنه من الملحنين المفضلين لديه، وفق «فرانس برس».

بدأ جون براين الذي ولد في 10 أكتوبر 1946 في مايوود في إلينوي، العزف على الغيتار كهاوٍ قبل بروزه في شيكاغو في أواخر ستينات القرن الماضي. أطلق ألبومه الأول الذي حمل اسمه في العام 1971 وحصل على استحسان النقاد.

عادت أغنيته «يور فلاغ ديكال وونت غت يو أنتو هافن أنيمور» ضد حرب فيتنام إلى الأضواء أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع بداية التدخل الأميركي في أفغانستان والعراق.

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تطرق جون براين إلى الكثير من المواضيع في أغنياته لكنها كانت بمعظمها تتناول علاقته الغرامية السابقة والوحدة والندم.

في العام 2008، قال رودجر ووترز من فرقة «بينك فلويد» البريطانية «موسيقاه بليغة جدا على غرار نيل يونغ وجون لينون».

في العام 1981، وبعدما سئم من شركات الإنتاج الكبيرة التي كانت تستغل الفنانين برأيه، أطلق المغني شركته الخاصة «أوه بوي ريكوردز» في ناشفيل.

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واستمر براين الذي حاز في يناير جائزة «غرامي» عن مجمل مسيرته الفنية، في تقديم العروض حتى السنوات القليلة الماضية، وأصدر ألبوما في العام 2018.

أصيب بالسرطان مرتين وتغلب عليه. المرة الأولى كانت في العام 1988، وقد تمت إزالة الخلايا السرطانية من رقبته. وفي الثانية أصاب المرض إحدى رئتيه في العام 2013.

في مارس، أعلنت زوجته فيونا أنه مصاب بكوفيد 19، ليدخل لاحقا إلى المستشفى بعدما أصبحت حالته حرجة.