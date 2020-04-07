غوميز تتبرع بدولار لمكافحة «كورونا» بعد أي طلب من متجرها

المغنية الأميركية سيلينا غوميز (أرشيفية:انترنت)

أعلنت المغنية الأميركية سيلينا غوميز، الإثنين، عبر حسابها الشخصي على «الانستغرام»، بأنها ستتبرع بدولار واحد لصندوق الإغاثة ضد فيروس «كورونا المستجد»، علي أي طلب شراء من متجرها.

وكانت غوميز أعلنت الأحد، تبرعها لأحد المراكز الطبية في مدينة لوس أنجلوس للتصدي لفيروس «كورونا»، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

كما أعلنت غوميز، الجمعة الماضي، أنه تم تشخيصها بعد زيارة لمستشفى ماكلين، وهو مرفق للأمراض النفسية ومركز أبحاث علم الأعصاب في ماساتشوستس، بمرض نفسى هو «الاضطراب ثنائي القطب»، وقالت المغنية التي تبلغ من العمر 27 عامًا إنها أُصيبت بالرعب في البداية، لكن بعدها شعرت بالارتياح لفهمها سبب إصابتها بالاكتئاب والقلق لسنوات عديدة.

