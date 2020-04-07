إعلان الفائزين بجوائز «مهرجان القاهرة للفيلم القصير: رؤى»

بوستر الدورة الثالثة من «رؤي للأفلام القصيرة» (فيسبوك)

أعلن «مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير: رؤى» نتائج مسابقة أفلام الدورة الثالثة للمهرجان، التي اختتمت الإثنين.

وقامت لجنة التحكيم برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، وعضوية المخرج أدهم الشريف والدكتورة سهام محمد عبدالمنعم إسماعيل والمخرجة هالة القوصي بمشاهدة وتقييم 47 فيلما، جرى ترشيحها للمسابقات في فئات «العمل الأول» و«الروائي» و«التسجيلي» و«التحريكي». كما جرى تقييم هذه الأعمال لنواحي «السيناريو»، و«التصوير»، و«المونتاج» و«الصوت» و«الإخراج».

أما «جائزة الجمهور» فلم يتم التصويت عليها هذا العام، وذلك بسبب إلغاء النسخة الحية من المهرجان، وإقامتها إلكترونيا.

واتفقت اللجنة على منح الجوائز على الشكل التالي:

جائزة أفضل سيناريو لحسن الشواف عن فيلم «170 كلمة يوميا»، وجائزة أفضل تصوير لفادي سمير عن فيلم «777»، وجائزة أفضل مونتاج لنورا عبدالرحمن عن «فيلم تجريبي»، وجائزة أفضل صوت لروبرت كمال عن فيلم «سوشي بالكبدة»، وجائزة أفضل مخرج لياسر شفيعي عن فيلم «التدريبات القصوى لتحسين الأداء».

في حين ذهبت جائزة أفضل عمل أول لفيلم «عاملات منتصف الليل» إخراج روفيدة جمال ومحمد نبيل، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي لفيلم «ذاكرة النسيان» إخراج دنيا سلام، وجائزة أفضل فيلم تحريكي لفيلم «طريق طويل» إخراج عادل البدراوي، وجائزة أفضل فيلم روائي لفيلم «وأنا رايحة السينما» لسندس طارق.

وذكر خاص في فئة الفيلم الوثائقي لفيلم «إنسان» لدعاء عصام عبدالعظيم علي.

وتتقدم إدارة «رؤى» برئاسة مالك خوري، بتهانيها الحارة لكل من شارك في المهرجان وتهنئهم على حرفيتهم والمستوى المتطور لأعمالهم. كما تعبر الإدارة عن تهانيها وافتخارها بالأفلام التي تم اختيارها هذا العام لجوائز المهرجان التقديرية، وتأمل بأن تقوم في أقرب فرصة بالاحتفال بالحائزين على هذه الجوائز وتكريمهم أمام الجمهور.