بوتشيلي يرتل في كاتدرائية ميلانو الخالية بمناسبة عيد الفصح

أندريا بوتشيلي برفقة المغنية الأردنية ديما البواب خلال حفلة في موقع جرش الأثري، 18 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

يرتل المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي، الأحد، بمناسبة عيد الفصح بمفرده في كاتدرائية ميلانو الفارغة، وهي منطقة أصابها وباء «كوفيد-19» بقوة.

وقال رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا، الثلاثاء، في رسالته المصورة اليومية عبر «فيسبوك»: «قبل أيام اتصلت بأندريا بوتشيلي وقد لبى النداء ليكون في ميلانو بمناسبة عيد الفصح، وفي الكاتدرائية الفارغة سيؤدي بعض الأناشيد الدينية عند الساعة 19.00».

وأوضح: «ستكون الكاتدرائية خالية إلا أننا سنقدم صوته للعالم عبر تقنية البث التدفقي»، وفق «فرانس برس».

وستبث التراتيل عبر «يوتيوب»، بحسب ما ذكرت صحيفة «كوريري دي لا سيرا» التي نشرت، الثلاثاء، نصا لأندريا بوتشيلي.

وأوضح المغني الشهير: «لن تكون حفلة بل بالأحرى مناسبة للصلاة معا.. صلاة من أجل ميلانو والعالم أمام حدث مؤلم ومأساوي للغاية» لتمرير رسالة عيد الفصح وهي رسالة محبة وفداء».

وأضاف: «الكنيسة ستكون خالية، لكني آمل أن نكون حشودا واسعة متواصلة بفضل الإنترنت، موحدين بخيط مرهف هو الإيمان، الذي هو أقوى من أي بعد ظاهر».

وإيطاليا هي أكثر دول العالم تأثرا بوباء «كوفيد-19» مع 16523 حالة وفاة وأكثر من 132 ألف إصابة.

وتبقى لومبارديا رئة البلاد الاقتصادية أكثر المناطق عرضة مع 9202 حالة وفاة وأكثر من 51 ألف إصابة. وسجلت في مقاطعة ميلانو 11538 إصابة من بينها 4654 في مدينة ميلانو وحدها.