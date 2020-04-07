مصطفى حجاج يحيي حفلة «لايف» مساء الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 03:21 مساء
يحيي مصطفى حجاج حفلا مساء الخميس المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد المطرب المصري مصطفى حجاج لإحياء الحفل «اللايف» الأول له عبر المنصات الرقمية، ضمن مشروع «الحفلة» الذي أطلقه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس.

مشروع «الحفلة» من المقرر أن يشارك فيه عدد من النجوم عبر قناة شركة «NJ» على موقع «يوتيوب». ويحيي مصطفى حجاج الحفل الأول ضمن حفلات مشروع «الحفلة»، الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك بحضور كامل فرقته الموسيقية للاستمتاع بموسيقى «لايف».

وتشكل هذه المبادرة مثالا جديدا على كيف أن الفيروس الذي أرغم نحو 3.6 مليار شخص على ملازمة المنزل، يقلب الحياة اليومية بطرق ما كان بالإمكان تصورها حتى فترة قصيرة، بينما فرضت الحكومات قيودا والتباعد الاجتماعي لوقف انتشاره.

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