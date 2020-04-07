بث موسيقي عالمي لصالح محاربي فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 12:47 مساء
الفنانة الاميركية ليدي غاغا (أرشيفية:انترنت)

أعلنت مغنية البوب الأميركية ليدي غاغا، الإثنين، عن بث موسيقي عالمي يشارك فيه بول مكارتني وليزو وبيلي إيليش وآخرون لدعم العاملين بالرعاية الصحية الذين يتصدون لتفشي فيروس «كورونا المستجد».

يُذاع الحدث الذي يحمل عنوان «عالم واحد: معًا بالمنزل» عبر عدة قنوات تلفزيونية وشبكات رقمية بأنحاء العالم في 18 أبريل، وسيقدمه مذيعو البرامج التلفزيونية الليلية جيمي كيميل وجيمي فالون وستيفن كولبير، وفقًا لوكالة «رويترز».

ودعيت غاغا، التي ساهمت في حشد هؤلاء النجوم، إلى إفادة منظمة الصحة العالمية بشأن تطورات فيروس «كورونا» الإثنين للكشف عن المشروع وهو جهد مشترك مع جماعة «غلوبال سيتيزن» لمكافحة الفقر.

وقالت غاغا إن المنظمين جمعوا بالفعل 35 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة، وستذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض «كوفيد-19» التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقالت إن هدفهم جمع أموال قبل البث التلفزيوني المنتظر حتى يستطيع المشاهدون «الجلوس والتمتع بالعرض الذي تستحقونه جميعًا».

وبحسب البيان سيظهر في الحدث ويقدم عروضه ألانيس موريسيت وأندريا بوتشيلي وبيلي إيليش وكريس مارتن وديفيد بيكهام وإلتون جون وجون لجند وكيث إربان وستيفي وندر.

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