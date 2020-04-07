رولينغ تعلن تعافيها مما يحتمل إنه إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 01:40 مساء
الكاتبة البريطانية جي. كي. رولينغ مؤلفة روايات «هاري بوتر» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت الكاتبة البريطانية جي. كي. رولينغ مؤلفة روايات «هاري بوتر» الاثنين أنها تعافت مما اشتبهت في أنه مرض كوفيد-19 وذلك بعد أسبوعين من المرض.

وكتبت رولينغ بحسابها علي تويتر «على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)»، كما نشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعراض لديها أوصاها به زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت «تعافيت تماما وأريد أن أشارك أسلوبا أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئا، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيرا، مثلما حدث معي».

وتحظى رولينغ (54 عاما) صاحبة سلسلة كتب «هاري بوتر» والأفلام التي حملت الاسم ذاته بإعجاب الملايين في أنحاء العالم، وتعد أحدث المشاهير الذين أعلنوا تعافيهم من المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وحصد حياة أكثر من 70 ألف شخص عالميا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تفرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في مدن رئيسية
عربى
حصيلة الوفيات اليومية بـ«كوفيد-19» في إيطاليا تعاود الارتفاع
دولى
وداعا فرج ادوال.. حارس مرمى الأفريقي بدرنة عملاق ومكتشف المواهب
رياضة محلية
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
بالصور: الانتهاء من تصوير مسلسل «جاري يا جاري» ببنغازي
ثقافة وفن
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
جديد «كورونا». . تفاؤل في أوروبا بتراجع الوباء والولايات المتحدة تنتظر الأصعب
دولى
إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
جبريل .. المخطط الاستراتيجي الذي اصطادته السياسة
ليبيا
جريدة فرنسية: القوى الأجنبية لعبت دورا في حرب طرابلس أكثر من الليبيين أنفسهم
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: الكمامات ليست «الحل السحري» للوقاية من «كوفيد-19»