رولينغ تعلن تعافيها مما يحتمل إنه إصابة بفيروس كورونا

الكاتبة البريطانية جي. كي. رولينغ مؤلفة روايات «هاري بوتر» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت الكاتبة البريطانية جي. كي. رولينغ مؤلفة روايات «هاري بوتر» الاثنين أنها تعافت مما اشتبهت في أنه مرض كوفيد-19 وذلك بعد أسبوعين من المرض.

وكتبت رولينغ بحسابها علي تويتر «على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)»، كما نشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعراض لديها أوصاها به زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت «تعافيت تماما وأريد أن أشارك أسلوبا أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئا، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيرا، مثلما حدث معي».

وتحظى رولينغ (54 عاما) صاحبة سلسلة كتب «هاري بوتر» والأفلام التي حملت الاسم ذاته بإعجاب الملايين في أنحاء العالم، وتعد أحدث المشاهير الذين أعلنوا تعافيهم من المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وحصد حياة أكثر من 70 ألف شخص عالميا.