تصوير حلقة من مسلسل «آل رايز» الأميركي عن بعد

سيمون ميسيك بطلة مسلسل "آل رايز" التلفزيوني الأميركي (أ ف ب)

ستصور حلقة من مسلسل «آل رايز» لمحطة «سي بي أس» التلفزيونية، مكرسة لنشاط القضاء في ظل انتشار فيروس كورونا، عن بعد مع بقاء كل ممثل في منزله، في سابقة بهذا المجال.

وسيستخدم منتجو المسلسل مجموعة من الوسائل المتاحة للتصوير عن بعد من دون تجهيزات محترفة، مثل «فايس تايم» و«زوم»، بحسب ما جاء في بيان لمحطة «سي بي أس»، ووفقا لـ«فرانس برس».

ومع الانتهاء من تصوير مشاهد كل ممثل، سيستخدم القيمون على المسلسل مؤثرات خاصة لتغيير الديكور وإضافة ما يريدون عليه.

وستنجز الحلقة مع احترام كامل لإجراءات العزل المعمول بها راهنا في كاليفورنيا ولوس أنجليس حيث تجري أحداث المسلسل، بحسب ما أكدت «سي بي أس».

وحده مدير التصوير، سيصور مشاهد في الخارج بمفرده أو من سيارته ستسمح للحلقة بإظهار ظروف العزل الحقيقية.

وفي الحلقة، يسمح للقاضية لولا كارمايكل (سيمون ماسيك) بترؤس جلسة عن بعد.

وتضطر الشخصيات الأخرى في المسلسل إلى التكيف مع القيود المفروضة على التنقل.

ويبث راهنا الموسم الأول لمسلسل «آل رايز». وستبث الحلقة في الرابع من مايو.