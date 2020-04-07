وفاة الحسناء التي طرحت جيمس بوند أرضا

أونور بلاكمان على سيارة أستون مارتن التابعة للعميل السري جيمس بوند في افتتاح معرض «بوند، جيمس بوند» في متحف العلوم، لندن، أكتوبر 2002 (أ ف ب)

أعلنت عائلة الممثلة البريطانية، أونور بلاكمان، وفاتها، الاثنين عن 94 عاما، وهي إحدى أشهر حسناوات جيمس بوند عن دورها في «غولدفينغر».

وقال ولدا بلاكمان بالتبني وأحفادها الأربعة في بيان: «توفيت بهدوء من أسباب طبيعية في منزلها في ساسكس (جنوب إنجلترا) محاطة بعائلتها»، حسب «فرانس برس».

وأصبحت أونور بلاكمان نجمة فعلية العام 1964 بعدما أدت في سن الثامنة والثلاثين دور بوسي غالور، شريكة العميل السري البريطاني جيمس بوند في «غولدفينغر» الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة.

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وخضعت لسحر بوند، إلا أن المشهد الذي تصد فيه محاولاته الأولى، مستعينة بالفنون القتالية، يعتبر من الأشهر في سلسلة الأفلام هذه، إذ إنها طرحت أشهر عميل سري في تاريخ السينما أرضا.

وجاء في بيان العائلة «كانت إما وجدة محبوبة جدا وممثلة متعددة المواهب فجمالها وذكاؤها ولياقتها البدنية كانت مصحوبة بصوت فريد وأدبيات عمل عالية».

وشاركت أونور بلاكمان في مسرحيات كثيرة مثل «ماي فير ليدي» و«ذي ساوند أوف ميوزيك» و«كاباريه». واشتهرت الممثلة أيضا بدور كاثي غايل في مسلسل «أفينجرز» التلفزيوني في الستينات.

وأشاد منتجا سلسلة أفلام جيمس بوند، مايكل ويلسون وباربرا بروكولي في تغريدة بـ«الموهبة الاستثنائية» التي كانت تتمتع بها بلاكمان.