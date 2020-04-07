7 ابريل يوم شهداء ليبيا

جرائم الخنق والمجد للشهداء

تمر اليوم الذكري 43 لحدث بغيض لم يعتده الليبيون منذ استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار سنة 1931 عندما شنق وسط حشد من الليبيين ارغمهم المستعمر الإيطالي على حضوره في قرية سلوق. لا تذكر الأجيال من بعد هذا التاريخ عملية إزهاق روح خنقا إلاّ يوم 7 أبريل 1977 بميدان الكاتدرائية في بنغازي. حدث ذلك عند الساعة الثانية من ظهر ذلك اليوم. الذين يعرفون الفرق ما بين الشنق والخنق قالوا أن ما نفذ لم يكن شنقا وفق أساليب هذا العمل المرعب، فالشنق يسبقه كسر فقرات الرقبة نتيجة السقوط المفاجئ فيغمى على الضحية، ولكن ما حدث كان خنقا وحشيا، فلقد راقب الناس مرغمين باكيين الوقت الذي عاناه الشهيدان عمر على دبوب ومحمد الطيب بن سعود، ففيما كانا مكبلي اليدين، كانت رجليهما طليقتين، فظلتا وسليتهما الطبيعية في رفض إزهاق روحيهما، وشاهد الناس الباكيين كيف التقط أحد الجلادين سلكا كهربيا ووثق به أرجل الشهيدين.

أما الشهيدين عمر الصادق الورفلي ( الشهير بعمر المخزومي) والشهيد المصري ( أحمد فؤاد فتح الله ) فقد خنقا بميناء بنغازي البحري.ويوم 7 أبريل سنة 1983 شنق الشهيد محمد مهذب احفاف بكلية الهندسة طرابلس. وفي اليوم نفسه شنق داخل سجن طرابلس الشهداء: عمر خالد وناصر محمد سريس وعلى أحمد عوض الله وبديع بدر وعبد الله ابوالقاسم المسلاتي وصالح الزروق النوال وحسن أحمد الكردي.وفي أبريل سنة 1984 شنق الشهيدين: رشيد منصور كعبار، وحافظ المدني الورفلي داخل حرم جامعة طرابلس،. وفي اليوم نفسه ولكن في جامعة بنغازي شنق الشهيد مصطفى ارحومة النويرى. وبناء على أحكام المحكمة العسكرية الخاصة، نفذت إعدامات أخرى بدأت يوم السبت 2 أبريل 1977 في بعض معسكرات بنغازي وطبرق وطالت مجموعة الضباط الذين اتهموا بالمشاركة في حركة الرائد عمر المحيشي عام 1975.

لكل من هؤلاء الشهداء حكاية تطول ظروفها ومأثرها ، وليبيا لم ولن تنسى شهدائها ونحن في هذا اليوم لا نملك إلاّ الترحم على أرواحهم الطاهرة، مبرزين أن 7 أبريل هو يوم حزين لا نملك فيه سوى الابتهال أن يرحم الله شهداء ليبيا كافة. رحم الله الشهداء الذين سطروا تاريخاً بدمائهم، وضحوا بأرواحهم والتاريخ لا ينسى أبطاله، ولا جلاديهم. وسيظل الشهداء نشيد شرف يتغنى به الليبيون على دوام 7 ابريل ، ووصمة عار في تاريخ جلادي ذلك اليوم.

ملصق لبعض الشهداء يتصدرهم طالب الصيدلة رشيد كعبار

الشهيد عمر دبوب

وملصق يتصدره النويري

والشهيد الصادق الشويهدي

والشهيد صالح القلوص رفقة زملائه بكلية التجارة عبد الرازق الفراوي وعبدالقادر البعباع

الشهيد عمر الصادق الورفلي

الشهيدان عمر دبوب ومحمد بن سعود وميدان الكاتدرائية

الشهيد مصطفى ارحومة النويرى

الشهيد مصطفى النويري ورفاقه في كلية الآداب

ملصق عن الشهيد صالح الزروق النوال

الشهيد صالح القلوص

الشهيدان عمر المخزومي وأحمد فؤاد فتح الله

ملصق بمجموعة من شهداء 7 ابريل

ملصق بشهداء من 7 ابريل

ملصق عن الشهيد الصادق الشويهدي

ملصقات الشهداء باتساع ليبيا

مجموعة الشهداء من ضباط الجيش الليبي

اعمدة المشانق بميادين ليبيا

ملصق عن الشهيد حافظ المدني الفقهي

الشهيد رشيد كعبار فيما كان شبل بكشاف ليبيا في العهد الملكي

الشهيد حافظ المدني الفقهي

الشهيد رشيد كعبار

الشهيد صالح القلوص

الشهيد رشيد كعبار

الشهيد صالح الزروق النوال

ملصق للشهداء : مخلوف ودبوب والقلوص

رسم للشهيد عمر دبوب

شهداء 7 ابريل