طرح الأغنية الجديدة لمحمد محيي «فوضت أمري» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 04:06 مساء
الأغنية هي الثانية من ألبوم محمد محيي الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت أغنية الفنان المصري محمد محيي الجديدة «فوضت أمرى» على «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي الأغنية الثانية من ألبومه المنتظر، الذي يحمل عنوان «بتاع زمان».

أغنية «فوضت أمري» من كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، وهي من إنتاج «ميوزيك ريكوردز»، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

«فوضت أمري» من الأغنيات الأولى في الألبوم، التي بدأ محيي العمل عليها، تقريبا منذ خمس سنوات، وقام بتلحينها بنفسه، ثم وقع اختياره على الموزع الموسيقي محمد العشي لتوزيعها موسيقيا.

وطرح محيي أغنيته الأولى الشهر الماضى وهي بعنوان «سهرانين» من كلمات نور حمدي وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي.

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