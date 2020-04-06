أديل تبقي تفاصيل طلاقها المليوني «سرية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 03:20 مساء
المغنية أديل و زوجها سايمون كونيكي (أرشيفية:انترنت)

أصدرت محكمة أميركية أمرا بإبقاء تفاصيل تسوية طلاق المغنية البريطانية أديل «سرية»، بعد عام من طلاقها الذي كلّف 140 مليون جنيه استرليني.

وانفصلت أديل «31 عاما» عن زوجها سايمون كونيكي «45 عاما» في أبريل الماضي، بعد علاقة استمرت ثماني سنوات، وزواج استمر ثلاث سنوات، إلا أن الزوجين لم يوقعا على «صفقة ما قبل الزواج»، التي عادة ما يقبل عليها المشاهير لحماية أموالهم في حالة الطلاق، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

ووافقت محكمة في مدينة لوس أنجليس الأميركية، حيث تقيم أديل، على طلب المغنية بإبقاء تفاصيل تسوية الطلاق سرية، ويعني هذا أن «التفاصيل المالية أو الخاصة بالمبيعات أو غيرها من المعلومات التجارية الخاصة، لن تكون متاحة للعامة».

أما بالنسبة للأشخاص الذين لا بد لهم من الاطلاع على هذه المعلومات، كشركاء العمل أو المحامين على سبيل المثال، فسيوقعون على اتفاقية للحفاظ على سرية المعلومات، وفق ما ذكر موقع «ذي صن» البريطاني.

وقال مصدر للصحيفة: «تستمر إجراءات الطلاق في هوليوود لسنوات وتصبح بشعة جدا، من الواضح أن أديل وسايمون لا يريدان ذلك»، واتفق سايمون وأديل على الحضانة المشتركة لابنهما «أنجيلو».

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