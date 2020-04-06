محمد سامي ينتهي من تصوير «البرنس» السبت

من كواليس تصوير مسلسل "البرنس" (خاص لـ بوابة الوسط)

يصور المخرج محمد سامي المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد «البرنس» للنجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويواصل سامي التصوير بشكل يومي مكثف للانتهاء من آخر مشاهد العمل خلال أيام قليلة، ليكون أول الأعمال التي يتم الانتهاء منها قبل الشهر الكريم.

ووضع المخرج محمد سامي خطة لتصوير باقي المشاهد خلال أسبوع واحد، من خلال فتح موقعي تصوير في نفس الوقت، ويكونان في مكان واحد، حيث يقوم بتصوير عدد من المشاهد ببعض الممثلين، وفي الوقت نفسه يكون هناك ممثلون آخرون في مكان آخر جاهزون للتصوير بمجرد انتهاء سامي من المشاهد الأخرى ليذهب ويقوم بتصويرها، على أن يتم الانتهاء من آخر المشاهد السبت المقبل.

مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبدالعزيز وعبدالعزيز مخيون وريم سامي وسلوى عثمان ومحمد علاء وصفاء الطوخي ومحمد حاتم ورحاب الجمل وحازم إيهاب وأحمد داش.

ويسجل «البرنس» التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل «الأسطورة» العام 2016، كما تعاون سامي مع رمضان في السينما من خلال فيلم «جواب اعتقال» الذى تم عرضه العام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب «رايحين نسهر» الذي طرح مطلع شهر يناير الماضي.