بالصور: الانتهاء من تصوير مسلسل «جاري يا جاري» ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 06 أبريل 2020, 01:45 مساء

انتهى المخرج والفنان حمزة بليبلو في مدينة بنغازي من تصوير مسلسل «جاري يا جاري»، تأليف الكاتب والشاعر جمال الدريوي، والذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وقال الكاتب جمال الدريوي لـ«بوابة الوسط» الاثنين «العمل من بطولة الفنانة عبير الترهوني، ورمضان المزداوي، ومشاركة الفنان علي العريبي والفنانة روز وطارق بوقرين، وصالح الشكري وسليمان الدرسي والفنان علي الأشلم وبعض الوجوه الجديدة».

ولفت الدريوي إلى أن «العمل يقع في 15 حلقة زمن الحلقة عشرون دقيقة، وهو اجتماعي كوميدي يدور حول سكان عمارة ومشاكلهم، وتعدد أنواع المشاكل لأسباب غير ذات أهمية ولكن بشكل كوميدي».  

وأشارالكاتب والشاعر جمال الدريوي إلى أن مسلسل «جاري يا جاري»، من إنتاج شركة البصمة.

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