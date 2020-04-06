وفاة الممثلة الكندية شيرلي دوغلاس عن 86 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 01:14 مساء
شيرلي دوغلاس خلال العرض الأول لفيلم "لورد أوف ذي رينغز" في 2006 بتورونتو (أ ف ب)

توفيت شيرلي دوغلاس الممثلة والناشطة الكندية الشهيرة الأحد عن 86 عاما، وفق ما أعلن ابنها الممثل كيفر ساذرلاند.

وقال الممثل في رسالة على «تويتر» إن شيرلي دوغلاس توفيت صباح الأحد بسبب الالتهاب الرئوي، مضيفا أن وفاتها ليست مرتبطة بوباء كوفيد 19، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكتب ساذرلاند الشهير بدور «جاك باور» في المسلسل الأميركي «24»، «كانت والدتي امرأة استثنائية، عاشت حياة استثنائية»، وأضاف «لسوء الحظ، كانت تعاني من مشكلات صحية منذ فترة ونحن، عائلتها، كنا نعلم أن هذا اليوم آت».

وأنجبت شيرلي دوغلاس ثلاثة أطفال، اثنان منهم من الممثل الكندي دونالد ساذرلاند، وشيرلي أيضا معروفة بأنها ناشطة في قضايا عدة منها حركة الحقوق المدنية و«بلاك بانثرز» في الولايات المتحدة ونظام الرعاية الصحية العامة في كندا.

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