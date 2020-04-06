المغنية بينك تعلن تعافيها من فيروس كورونا

المغنية بينك مع أولادها في هوليوود (أرشيفية:انترنت)

قالت المغنية الأميركية بينك، الأحد، إنها أصيبت قبل أسبوعين بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد لكنها تعافت.

وكتبت على تطبيق إنستغرام «قبل ثلاثة أسابيع ظهرت علي أنا وابني جيمسون البالغ من العمر ثلاث سنوات أعراض كوفيد-19، طبيبنا استطاع أن يجري لنا اختبارات وجاءت إيجابية»، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت في المنشور الذي أذاعته مصحوبا بصورة لها مع ابنها «عائلتي كانت تلازم المنزل وبقينا كذلك طوال الأسبوعين الماضيين اتباعا لتعليمات طبيبنا، قبل أيام قليلة أعدنا إجراء الاختبار وجاءت نتيجته سلبية والحمد لله».

ودعت المغنية إلى توفير الفحوص بشكل أكبر وجعلها مجانية قائلة إنها «مهزلة وإخفاق تام لحكومتنا ألا تتيح الفحوص بشكل أوسع»، وأعلنت بينك تبرعها بمليون دولار يقسم بالتساوي بين صندوق مستشفى جامعة تيمبل للطوارئ في فيلادلفيا وصندوق طوارئ رئيس بلدية مدينة لوس انجليس لمكافحة فيروس كورونا.