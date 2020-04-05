عبد الحليم القماطي يشارك بمبادرة فنية لـ«بوابة روزاليوسف»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 02:51 مساء
رسم كاريكاتير لعبد الحليم القماطي خاص للوسط

يشارك فنان الكاريكاتير بـ«بوابة الوسط» عبدالحليم القماطي بمبادرة لـ«بوابة روزاليوسف»، «الريشة في مواجهة كورونا»، والتي تهدف لدعم جهود الإنسانية في مواجهة جائحة «كورونا»، عبر فن الكاريكاتير والفن التشكيلي.

ويشارك في المبادرة حتى الآن ٢٠ فنانًا من ست دول عربية، ومن الفنانين المشاركين الفنان العراقي حمودي عذاب، رئيس جمعية الكاريكاتير في العراق، والفنان الأردني ناصر الجعفري، رئيس تحرير موقع توميتو كارتون، والفنان حمد الغائب، رسام الكاريكاتير البحريني، صاحب الأعمال الإبداعية بجريدة «الوسط» البحرينية، وفقا لـ«بوابة روزاليوسف».

ووجه رئيس تحرير «بوابة روزاليوسف» أيمن عبدالمجيد، الشكر للفنانين المشاركين، وأشار عبدالمجيد إلى استمرار المبادرة، والترحيب بتلقي أعمال، تجسد بطولات الجيش الأبيض وكتائبه من أطباء وأطقم رعاية صحية، ووقائية، وتمريض وإسعاف، ومؤسسات الجيش والشرطة، والإعلام، التي تخوض معركة الوعي، والوقاية والعلاج، والتثقيف.

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