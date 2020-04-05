سمر مرسي تغرم بشريف منير في «ونحب تاني ليه»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 03:37 مساء
الفنانة المصرية سمر مرسي (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل الفنانة المصرية سمر مرسي تصوير مشاهدها في مسلسل «ونحب تاني ليه»، والمقرر عرضه على قناة أبو ظبي رمضان المقبل.

وتجسد سمر في المسلسل دور فتاة تنتمي للطبقة المتوسطة، حيث تعمل لدى شريف منير ضمن أحداث المسلسل كمساعدته الشخصية، وتقع في غرامه، وتدور الأحداث ضمن قالب اجتماعي لايت.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

مسلسل «ونحب تاني ليه» من إنتاج «سينرجي»، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وسوسن بدر وكريم فهمي.

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