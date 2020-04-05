«ديزني» تؤجل إطلاق أفلام مارفل في دور العرض

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 04:11 مساء
فيلم "مولان" من إنتاج "ديزني" سيطلق في الصالات الأميركية في 24 يوليو (أ ف ب)

أجّلت مجموعة «ديزني» إطلاق أكثر من 12 فيلما رئيسيا الجمعة لكنها أبقت على موعد إطلاق «مولان» المقرر في يوليو رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن الأفلام التي أرجئ إطلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، «بلاك ويدو» و«ذي إيتيرنلز» إضافة إلى «ثور» و«دكتور ستراينغ»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأعيد تحديد موعد إطلاق الفيلم الأول من السلسلة الجديدة لأفلام مارفل «بلاك ويدو» من بطولة سكارليت جوهانسن في نوفمبر ما تسبب في تأجيل الأفلام الأخرى، لكن في خطوة تدعو إلى التفاؤل بأن دور السينما في أميركا الشمالية قد يعاد افتتاحها، فإن فيلم «مولان» الذي يتناول قصة محارب صيني أسطوري، سيطلق في 24 يوليو.

وقال مسؤولون في «الرابطة الوطنية لأصحاب دور السينما» في ندوة عقدت على الانترنت الجمعة، إن قاعات السينما قد تفتح مجددا أبوابها أواخر مايو أو يونيو مع اتخاذ إجراءات تحترم تدابير التباعد الاجتماعي لإبقاء الرواد متباعدين بما يكفي، كما تخلت «ديزني» عن إطلاق «ارتميس فول» في الصالات الأميركية واستعاضت عن ذلك بعرضه على منصة «ديزني بلاس».
ري

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