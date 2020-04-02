إعلان قائمة الكتب المنافسة على جائزة «بوكر» الدولية 2020

إعلان قائمة الكتب المنافسة على جائزة «بوكر» الدولية 2020 (فيسبوك)

أعلنت لجنة تحكيم جائزة «بوكر» الدولية للعام 2020 عن قائمة الكتب الستة التي تنافس على الجائزة، وتم بث الخبر عبر الصفحة الرسمية للجائزة بموقعي التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر».

وضمت القائمة رواية «استنارة شجرة البرقوق» للإيرانية شوكوفي آزار، ورواية «مغامرات حديد الصين للإسبانية - الأرجنتينية» لجابرييلا كابيزون كامارا، ترجمة إيونا ماسينتاير وفيونا ماكينتوش، ورواية «تيل» للألماني دانيال كيمان، ترجمة روس بينجامين.

وضمت القائمة أيضًا رواية «قلق الأمسيات» للهولندي مارييك لوكاس ريجنفيلد، ترجمة مايكل هتشيسون، ورواية «موسم الإعصار» للمكسيكية فيرناندا ملكور، ترجمة صوفي هوز، ورواية «شرطة الذاكرة» لليابانية يوكو أوغاوا، ترجمة ستيفن سنيدر.