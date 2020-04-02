حاتم فهمي يعود إلى جمهوره بفيديو كليب «شفت»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 01:53 مساء
بوستر فيديو كليب «شفت» لحاتم فهمي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب المصري حاتم فهمي على «يوتيوب» والمتاجر الإلكترونية الفيديو كليب الجديد لأغنيته «شفت»، ليعود بها إلى جمهوره بعد غياب فترة طويلة.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني، ويظهر حاتم في الكليب بلوك جديد عليه من حيث الشعر والملابس.

ويسعى حاتم لتقديم عدة أعمال تنال إعجاب الجمهور خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات «شفت»:

شفت مين فينا طلع خَسران

وسنين داخلين ف رهان

على مين كان بايع مين

سيبتَك تعند أيام ما مشيت

وأديك راجع حَنيت

وبتسأل حبنا فين

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