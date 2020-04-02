رولينغ تطرح الجزء الأول من سلسلة «هاري بوتر» مجانا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 12:38 مساء
رولينغ تطرح الجزء الأول من سلسلة «هاري بوتر» مجانا (أ ف ب)

أعلنت الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ، الأربعاء، أن الجزء الأول من سلسلة «هاري بوتر» الشهيرة وهو بعنوان «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» سيتاح مجانا في جميع أنحاء العالم ككتاب رقمي وصوتي.

وتأتي هذه المبادرة لمساعدة الأهالي والمدرسين والقائمين على الرعاية للترفيه عن الأطفال المحبوسين في منازلهم بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وفقا لوكالة «رويترز».

وسيكون الكتاب الصوتي متاحا باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية، وستكون النسخة التي سردها الممثل البريطاني، ستيفن فراي، بصوته متاحة في أميركا الشمالية للمرة الأولى.

وسيستهدف موقع جديد باسم «هاري بوتر آت هوم» القراء الصغار، وسيكون جزءا من موقع «ويزاردينج وورلد دوت كوم»، وهو الموقع الرسمي لمحبي سلسلة «هاري بوتر» وسلسلة أفلام «فانتاستيك بيستس» التي تدور أحداثها في نفس العالم.

وأصبحت سلسلة «هاري بوتر» ظاهرة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم في مجال أدب الطفل، وبيع ما يربو على 500 مليون نسخة منها بترجمات إلى 80 لغة، وحققت سلسلة الأفلام المستوحاة من قصصها سبعة مليارات دولار.

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