وفاة موسيقي الجاز الشهير إليس مارساليس نتيجة إصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 11:07 صباحا
عازف الجاز الأميركي إيليس مارساليس في البيت الأبيض بواشنطن، 15 يونيو 2009 (أ ف ب)

توفي موسيقي الجاز الشهير إليس مارساليس، الأربعاء، عن 85 عاما، بعد مضاعفات ناتجة عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وفق ما أعلن ابنه برانفورد.

وإليس مارساليس، عازف البيانو والمدرس الأميركي الشهير، الذي استمرت مسيرته الموسيقية لعقود، هو والد عازف البوق وينتون وعازف الساكسفون برانفورد، وفق «فرانس برس».

وقال برانفورد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: «أعلن بحزن كبير وفاة والدي، إليس مارساليس جونيور، نتيجة مضاعفات لفيروس كورونا»، مشيرا إلى أنه أدخل المستشفى يوم السبت.

وأضاف: «كان والدي عملاقا في المجال الموسيقي ومدرّسا، لكنه كان أيضا أبا عظيما. لقد أعطانا كل ما لديه ليجعلنا أفضل ما يمكن أن نكون عليه».

وتعامل إليس المولود في نيو أورليانز، مركز موسيقى الجاز، في نوفمبر 1934، مع فرق موسيقية ومغني جاز بارزين، من أمثال نات أديرلي وماركوس روبرتس وكورتني باين.

وبالإضافة إلى توجيه ولديه وينتون وبرانفورد ليصبحا من أشهر الموسيقيين في العالم، كان شخصية رائدة في مركز نيو أورليانز للفنون الإبداعية وجامعة نيو أورليانز وجامعة كزافييه في لويزيانا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»
دولى
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
جائحة «كورونا»: الكوكب يواجه «الأسوأ» والأميركيون على خطى الأوروبيين ينتظرون ...
دولى
منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة أميركية تحذر من انتقال فيروس «كورونا» عبر الهواء