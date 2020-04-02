في مثل هذا اليوم رحل الدكتور رؤوف محمد بن عامر مؤسس كلية طب بنغازي

الدكتور رؤوف محمد بن عامر

في مثل هذا اليوم منذ 12 رحل عنا الدكتور رؤوف محمد بن عامر، وفي اليوم نفسه وسده رفاقه، وطلبته ثرى بنغازي، التي ولد بها العام 1928، وهو أحد أوائل الأطباء الليبيين ومؤسس كلية طب بنغازي سنة 1971 التي تعد أول كليات الطب البشري في ليبيا، والتي جعلها الأفضل بين بقية الكليات. لقد تولى عمادتها وربطها بجامعتين عريقتين هما جامعة القاهرة وجامعة برمنجهام.

تخرج في جامعة بولونيا بإيطاليا سنة 1957 ثم واصل دراساته العليا في جامعة (نورث كارولاينا) بالولايات المتحدة الأميركية. وما إن استقر في بنغازي حتى أدار باقتدار عددا من مستشفيات البلاد حتى سنة 1968 ثم أسس (مجمع بن عامر الطبي) فكان أول مجمع طبي، أمم من بعد سبتمبر 69 إلى مستشفى التأمين بمنطقة الفويهات، ثم افتتح أول عيادة مجمعة خاصة في منطقة سيدى حسين ببنغازي، ثم اختير وكيلا للجامعة الليبية، ثم كلف برئاسة لجنة الإشراف على مستشفى 1200 سرير إلى أن تقاعد ليصبح الطبيب الخاص لشركة الخطوط الجوية الليبية.

لم تبعده أعماله العلمية الميدانية عن موهبة التأليف والترجمة؛ إذ ألف كتابين علميين عن تطور الوضع الصحي في ليبيا وثان عن الطب عند العرب، وترجم بتوسع وتوضيح كتاب صدر باللغة الإيطالية عن بنغازي سنة 1914. كان يتقن بالإضافة إلى لغته العربية، الإيطالية والإنجليزية والفرنسية واليونانية.

توفاه الله يوم 2008/4/2 ووسد ثرى مقبرة الهواري في اليوم نفسه، ورثاه أبناؤه الأطباء البارزون، الذين تتلمذوا على يديه، وانتشروا باتساع العالم.

بتلخيص من :

- قائمة أعلام الليبيين

- موقع جيل ليبيا - في الذكرى السنوية الأولى

- موقع جيل ليبيا - من كتاب بنغازي في العقد الثاني من القرن العشرين - د. رؤوف محمد بن عامر

ضمن رجال بلدية بنغازي بعد قيام دولة الاستقلال الثالث من اليمين

مستشفى 1200 ببنغازي الذي تولى ترأس لجنة الاشراف عليه من بعد تقاعده

في مناسبة اجتماعية وعلى يمينه شقيقه المهندس عمر بن عامر

رجال الجامعة الليبية مع مهندسي المشروع عندما تولى مهام وكيل الجامعة

في مناسبة اجتماعية مع صديقه الاستاذ عبدالمولى لنقي

مع احد اصدقائه

رجال الجامعة الليبية ومهندسي مشروع الجامعة

في مناسبة اجتماعية ببيته مع اقاربه وبجواره الدكتور منصور بن عامر

الدكتور رؤوف بن عامر وشقيقه حمدي الذي رحل مبكرا عندما كان احد الرجال الذين اشرفوا على بناء مدينة المرج الجديدة بعدما دمر القديمة الزلزال.

جيلين من الاطباء الدكتور عبدالسلام خماش احد طلاب الدفعة الاولي بكلية طب بنغازي التي اسسها الدكتور رؤوف بن عامر وابنه الذي تخرج في جامعة العرب الطبية التي تأسست بكوادر تخرجت في كلية طب بنغازي وكان الدكتور خماج احد طلابها

الدكتور رؤوف بن عامر خلف الملك اثناء وضع قواعد الجامعة الليبية

رثاء رحيله

مع اجيال من ال بن عامر

مع الدكتور منصور بن عامر