عشاء عبر الفيديو مع إميليا كلارك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 04:22 مساء
الممثلة البريطانية، إميليا كلارك (أرشيفية:انترنت)

أعلنت الممثلة البريطانية، إميليا كلارك، أنها ستقيم مأدبة عشاء في مبادرة خيرية للمساهمة لمحاربة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت بطلة المسلسل الشهير «غيم أوف ثرونز» عبر مقطع مصور على حسابها بـ«إنستغرام» أن الحدث يهدف إلى جمع مبلغ 250 ألف جنيه استرليني، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وكلارك البالغة من العمر 33 عاما، التي اشتهرت بشخصية «أم التنانين» ستختار 12 من المتبرعين بصورة عشوائية لكي يتناولوا العشاء معها، عبر خاصية «الاتصال عبر الفيديو»، وفقا لمجلة «فارايتي» الأميركية.

وأوضحت كلارك أن الأموال سيتم التبرع بها لصندوق الإغاثة لدعم مرضى السكتة الدماغية، إلى جانب توفير أسرَّة في المستشفيات لمرضى فيروس «كورونا»، وقالت: «سنطبخ العشاء معا وسنتناوله معا وسنناقش الكثير من الأمور، منها العزلة والخوف»، وأضافت مازحة أنها لا تستطيع الطهي، «لذا سيكون الأمر ممتعا»، وفقا لوكالة «سبوتنيك» للأنباء.

وكانت إميليا كلارك قد أنشأت صندوق «Same You» بعد إصابتها بمرض تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، في الأيام الأولى من تصوير مسلسل «غيم أوف ثرونز».

وأصاب فيروس «كورونا» كلا من الممثلة البريطانية إنديرا فارما، إحدى أبطال «غيم أوف ثرونز» وكذلك الممثل كريستوفر هيفغو.

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