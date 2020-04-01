بالفيديو: لؤي يطرح أغنيته الجديدة «باراشوت»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 03:49 مساء
بوستر أغنية لؤي الجديدة "باراشوات" (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت أغنية المطرب لؤي الجديدة التي تحمل عنوان «باراشوت» على «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد «على خيرة الله».

أغنية «باراشوت» من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

وطرحت الشركة المنتجة من قبل ثلاث أغنيات من الألبوم هي «الليلة سهرانين»، كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق،

و«ضقت صبرا»، كلمات محمد البدري، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، و«بأذيني» من كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة.

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