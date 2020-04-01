المركز السينمائي المغربي يتيح أفلاما على الإنترنت

المركز السينمائي المغربي يتيح أفلاما على الإنترنت (أرشيفية:انترنت)

بدأ المركز السينمائي المغربي، الثلاثاء، تقديم مجموعة من الأفلام عبر الإنترنت للمواطنين الذين يلزمون منازلهم.

وقال المركز الذي تأسس العام 1944 ويُعنى بدعم صناعة السينما والترويج لها، في بيان، إنه اختار قائمة من 25 فيلما «منها أفلام جديدة وأخرى أقل نسبيا»، لتتماشى مع الأذواق المختلفة، وفقا لوكالة «رويترز».

وأضاف البيان أن الهدف من هذه المبادرة «تمكين أكبر عدد من عشاق السينما بالمغرب وخارجه من إعادة مشاهدة أفلام مغربية أو اكتشاف غنى موروثنا السينمائي»، وكان أول الأفلام المقدمة «وداعا أمهات» للمخرج محمد إسماعيل، وبطولة رشيد الوالي وسعاد حميدو وحفيظة قسوي ونزهة الركراكي.

وتشمل المجموعة أيضا أفلام «نور في الظلام» للمخرجة خولة بنعمر، و«ولولة الروح» للمخرج عبد الإله الجوهري، و«جوق العميين» للمخرج محمد مفتكر، و«عرق الشتا» للمخرج حكيم بلعباس، و«زيرو» للمخرج نور الدين لخماري.

وأشار البيان إلى أن هذه الأفلام ستظل متاحة للجمهور عبر موقعه الرسمي على الإنترنت حتى نهاية شهر رمضان «وقد يتم تمديدها إذا لزم الأمر».

وأعلن المغرب في وقت سابق من مارس تعليق الرحلات الجوية ووقف الدراسة وجميع الأنشطة الرياضية والمهرجانات الفنية والثقافية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا».