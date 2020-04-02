في مثل هذا اليوم رحل من "عش الحمامة" الفنان فتحي العريبي

الفنان فتحي العريبي

في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات صعدت روح "عش الحمامة" إلى السماء. رحل مبدع الصورة الحكاية، رحل الفنان التشكيلي، والكاتب المستقل فتحي العريبي رئيس تحرير مجلة كراسي؛ المجلة الإلكترونية الرائدة باللغة العربية .

ولد فتحي العريبي يوم 15 /3/ 1942، واتضحت ميوله الابتدائية من سنوات دراسته الأولى، وفي مطلع شبابه عمل مصورا صحفيا من (1964 -1968) بجريدة الحقيقة في بنغازي ومجلتي الإذاعة وليبيا الحديثة في مدينة طرابلس ، ثم تحول إلى التصوير السينمائي للأفلام الإخبارية والتسجيلية بإدارة الأعلام والثقافة بوزارة الأعلام كمندوب لمجلة الجريدة المصورة في بنغازي ، وحين أفتتح التلفزيون الليبي في ديسمبر عام 1968 أسس به قسم التصوير السينمائي والمعامل الفنية وغرف التوليف فيما أسندت إليه إدارة هذا القسم . كما حقق سلسلة من معارض التصوير الضوئي يزيد عددها عن ستين معرضا فرديا وجماعيا داخل ليبيا وخارجها : أثينا - روما - فاليتا - باريس - لندن - لستر - دمشق - بغداد - الإسكندرية - القاهرة - تونس . وأقيم معرضه الأول في بنغازي ضمن فاعليات النشاط المتكامل بنادي النجمة عام 1965.

في خريف العام 1990 .. ترك نهائيا العمل الوظيفي الرسمي بالدولة ليتفرغ لتنظيم أرشيفه المصور الضخم والانصراف كليا لإعماله الفنية الخاصة مركزا نشاطه علي التصوير الضوئي وتطويره والقيام بالتصميم الفني للملصقات وأغلفة الكتب وفنون الجرافيك من خلال الحاسب الآلي في مرسمه الذي يسميه منذ عام 1975 باسم : عش الحمامة وله مبدأ في الفن هو : الفن للحب الذي أخذ من : الفن للفن – الشكل ومن الفن للحياة – المضمون

يوم 2015/4/2 رحل عنا " فتحي عبد السلام عقيلة أبوبكر العريبي" ووسد ثرى بنغازي في اليوم نفسه، من بعد أن ترك لنا "عش الحمامة" بأرشيف صوره الذي وثقت تاريخ تصويري إبداعي لليبيا طوال نصف قرن، وترك أيضا فنانين هما أحمد ونبيل اللذان سارا على نهجه الفني.

* المزيد من التفاصيل حوله من صفحته بالفيسبوك وايضا عن مرسمه عش الحمامة من : http://www.kraassi.com/esh.htm

الرسام التشكيلي

المصور القنان أحمد العريبي يقدم كتابه كتابه عن والده إلى الأستاذ محمد على الشويهدي

ملص لاحتفالية بمناسبة تكريم الفنان فتحي العريبي

الفنان المبدع في اخراج صوره فتحي العريبي

الفنان فتحي العريبي ما بين المرخ مصطفى العقاد والفنان المذيع الممثل واللغوي على أحمد سالم

مع الدكتور على فهمي خشيم

فتحي العريبي في شبابه

فتحي العريبي مع كوكب الشرق ام كلثوم

مع نجم الكرة الليبية أحمد بن صويد

ابنه أحمد ما بينه وبين الموسيقار هاشم الهوني

مع اخوته

مع السيدة والدته

من صوره مدخل سوق الظلام

الفناتن في شبابه

مع رفاقه الفنانين

فتحي العريبي رئيس تحرير مجلة كراسي اللأكترونية

مع رفيق صباه فرج ياسمينه

المصور الفنان فتحي العريبي

لعلها مع المصور الفنان أحمد العريبي

مرسم عش الحمامه

اصدار عن الفنان فتحي العريبي وثقه ابنه البار أحمد فتحي العريبي

مع اطفاله

عش الحمامة