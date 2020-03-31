الفنان أيمن الهوني يطلق أغنية «الشاطر» من منزله

الفنان الليبي أيمن الهوني. (الوسط)

أطلق الفنان الليبي أيمن الهوني أغنيته الجديدة «الشاطر»، من منزله على حسابه الخاص بموقع فيسبوك بسبب الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

وقال النجم أيمن الهوني لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء «قمت بتسجيل الأغنية ومونتاجها بالبيت مستغلا حالة الحظر التي تمر بها البلاد وأردت أن أنشر بعض الهدوء من خلالها للناس».

ولفت الهوني إلى أن الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر علي إبراهيم «جاءت في الوقت الذي يعيش فيه غالبية الناس حالة نفسية صعبة من الخوف والترقب جراء فيروس كورونا وهو الدافع لتسجيل الأغنية في هذا التوقيت».

وأشار الفنان أيمن الهوني إلى أنه «ملتزم بتعليمات الصحه العالميه ببقائي في المنزل فأردت أن أزور جمهوري في بيوتهم بلمسة بسيطة ويارب تعجبهم».