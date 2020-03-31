بلاسيدو دومينغو يغادر المستشفى بعد إصابته بكورونا

بلاسيدو دومينغو يغادر المستشفى بعد إصابته بكورونا (أ ف ب)

أعلن مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو أنه غادر مستشفى أكابولكو في جنوب المكسيك، حيث أدخل بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح التينور البالغ 79 عاما في بيان عبر "فيسبوك"، "أنا في المنزل ووضعي جيد، عند ظهور أولى الأعراض كانت بسبب سني وأمراضي الأخرى وتم وضعي تحت المراقبة، فاشتبه بإصابتي بكوفيد-19"، وفقا لوكالة فرانس برس.



وأشار إلى أنه يواصل العلاج ويتعافى في منزله في أكابولكو على بعد 400 كيلومتر من مكسيكو، وكان الفنان أعلن في 22 مارس أنه مصاب بكوفيد-19، ودعا محبيه إلى احترام التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي من أجل احتواء الوباء، وملازمة المنازل قدر الإمكان.



ومنذ اغسطس، تطال المغني الشهير اتهامات بالتحرش الجنسي، واضطرته هذه الاتهامات إلى التخلي عن منصبه كمدير لأوبرا لوس أنجليس وإلغاء حفلات وعروض عالمية.