متحف يستعمل لوحات فنية لنشر توصيات ضد كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 02:49 مساء
متحف يستعمل لوحات فنية لنشر توصيات ضد كورونا (اليوم السابع)

ابتكر المتحف الوطني للفنون فى رومانيا طريقة جديدة للمزج بين الفن ونشر التوصيات الصحية، حيث استعمل بعض الأعمال الفنية لمساعدة الحكومة لنشر توصياتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ المتحف حملته من خلال سلسلة من النصوص التى تحتوى على التوصيات الوقائية ضد الفيروس مصحوبة بأعمال فنية توضح كيفية قضاء الوقت في المنزل وعدم نشر الفيروس، ويمكن مشاهدة هذه اللوحات الفنية على الإنترنت، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وقدم المتحف لوحة لـ«الكسندرو بواتيفين-شيليتى»، وعلق عليها لا تذهب إلى الأسواق والمعارض وغيرها من المناطق المزدحمة، وبرز المتحف، لوحة «ديفيد تينيرز الأصغر»، وعلق عليها حاول شراء ما يكفي من الطعام لعدة أيام، لتجنب الخروج لإمدادات كل يوم، ولكن لا تستسلم للذعر، وعرض المتحف، لوحة «نيكولاي داراسكو»، وكتب عليها «غادر منزلك فقط للذهاب إلى العمل، لشراء اللوازم ، لحالة طبية طارئة أو حالة عاجلة أخرى».

كما قدم المتحف لوحة «بارثولوماوس»، وعلق عليها «حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الأشخاص الآخرين وتجنب الإيماءات التى نقوم بها عادة عندما نلتقى بشخص عزيز: التقبيل على الخد ، أو المصافحة أو تقبيل اليدين»، وعرض المتحف لوحة لـ «ثيو دور أمان»، وعلق عليها «اتصل بوالديك وأجدادك ، خاصة إذا كانوا يعيشون في منطقة ريفية حيث لا تسافر المعلومات بهذه السرعة ، وتحدث معهم عن مدى أهمية التواجد في المنزل في هذه الفترة».

كما عرض المتحف لوحة ثالثة لـ«ثيو دور أمان» وعلق عليها مع الموسيقيين أو بدونهم ، يمكن للحفلات الانتظار، بمجرد انتهاء العزلة الذاتية، سيكون لدينا سبب حقيقي للاحتفال، وقدم المتحف لوحة آخرى لـ«ثيودور أمان»، وعلق عليها «ليس وقت الخروج في الطبيعة للنزهة أو الشواء ، مهما كان الطقس جميلا».

متحف يستعمل لوحات فنية لنشر توصيات ضد كورونا (اليوم السابع)
متحف يستعمل لوحات فنية لنشر توصيات ضد كورونا (اليوم السابع)
متحف يستعمل لوحات فنية لنشر توصيات ضد كورونا (اليوم السابع)
متحف يستعمل لوحات فنية لنشر توصيات ضد كورونا (اليوم السابع)
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