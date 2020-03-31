وفاة آخر كاتب سوفياتي شارك في الحرب الوطنية العظمى

الروائي السوفياتي الكبير، يوري بونداريف (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الكاتب الروائي السوفياتي الكبير، يوري بونداريف، الذي توفي بموسكو، الإثنين، عن عمر يناهز 96 عاما.

ولد، يوري بونداريف، في 15 مارس العام 1924 في مقاطعة سمولينسك. وتم تجنيده في صيف العام 1942 للخدمة في الجيش الأحمر، حيث شارك في معركة ستالينغراد وعملية عبور نهر الدنيبر وتحرير كييف من القوات الألمانية وتحرير تشيكوسلوفاكيا، وفق «روسيا اليوم».

والتحق بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) بمعهد موسكو للآداب.

يوري بونداريف معروف كمؤلف للروايات عن الحرب الوطنية العظمى. ومن بينها «الثلج الحار» و«الكتائب بحاجة إلى النيران» و«الهدوء» و«الشاطئ» و«الخيار» وغيرها.

كما أنه معروف ككاتب سيناريو الملحمة السينمائية «التحرير» عن الحرب الوطنية العظمى. وشكلت رواياته أساسا لعدد كبير من الأفلام السينمائية.

وقبل تفكك الاتحاد السوفياتي اتخذ الكاتب موقفا مناهضا لسياسة «بيريسترويكا» التي مارسها الزعيم السوفياتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف.