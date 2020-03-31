سرقة لوحة لفان جوخ من متحف في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 12:55 مساء
لوحة «حديقة دير نونن في الربيع» لفان جوخ المسروقة (أرشيفية:انترنت)

أعلن متحف «سينغر لارين» في هولندا الاثنين خلال مؤتمر صحفي أن لوحة لفان جوخ سرقت منه ليل الأحد.

والمتحف مغلق في إطار إجراءات العزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة رويترز.

وقال ايفرت فان أوس، مدير المتحف الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب شرق العاصمة أمستردام، إن اللوحة المسروقة بعنوان «حديقة دير نونن في الربيع»، رسمها فان غوخ في عام 1884 أثناء إقامته بمنزل والده، وكانت مستعارة من متحف جرونينجر.

وقال إيفرت فان أوس في المؤتمر الصحفي الذي نقله موقع يوتيوب «نحن غاضبون ومصدومون وحزانى»، وأضاف «الفن موجود بهدف مشاركة الجميع له كمصدر للمتعة والإلهام والراحة، خاصة خلال ذلك التوقيت الصعب».

وتعرضت أعمال الفنان الهولندي لسرقات ومحاولات متكررة وأشهرها سرقة لوحته الشهيرة «زهرة الخشخاش» في العام 2010.

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