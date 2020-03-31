المغني الفرنسي كريستوف أدخل العناية المركز بعد «فشل في الجهاز التنفسي»

المغني الفرنسي كريستوف، 11 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

نقل المغني كريستوف (74 عاما) إلى مستشفى في باريس وأدخل العناية المركزة بسبب معاناته من«فشل في الجهاز التنفسي»، وفق ما صرح مقربون منه لوكالة «فرانس برس» الأحد، مؤكدين معلومات أوردتها صحيفة «لو باريزيان».

وقال منتج العروض لوران كاستانييه «نحن قلقون. لا يمكننا تأكيد ما إذا كان مصابا بكوفيد 19»، إذ تزعم الصحيفة أن صاحب أغنية «مو بلو» مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح كاستانييه أن مؤلف أغنية «ألين» «أدخل مساء الخميس إلى مستشفى باريسي. ووفقا لمصادر طبية، حالته مستقرة حاليا وهو يخضع لمراقبة دقيقة من جانب الطاقم الطبي».

وتابع «نطلب من الجميع احترام خصوصيته وعدم إزعاج مقدمي الرعاية الطبية في مستشفيات باريس المشغولين جدا في الوقت الراهن».