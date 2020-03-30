سرقة لقاح «كورونا» في جزء جديد لمسلسل إسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 05:00 مساء
الممثل الإسباني ألفارو مورتي (ارشيفية: الإنترنت)

قال الممثل ألفارو مورتي، بطل المسلسل الإسباني الشهير «la casa de papel»، الذي يلعب دور «البروفيسور» إن «مهمة الأستاذ والعصابة القادمة هي سرقة لقاح فيروس كورونا»، الذي يهدد البشرية، وفقًا لجريدة «أنفوباي» الأرجنتينية.

وأضاف مورتي: «سندخل المختبر الذي يتم فيه إنتاج لقاح فيروس كورونا»، مشيرًا لرغبتهم بسرقة لقاح الوباء الذي أصبح يهدد العالم، وظهرت الممثلة، كلارا ألفارادو، التي تلعب دور «أدريانا» في المسلسل الذي سيتم عرضه عبر شبكة «نتفليكس»، في 3 أبريل المقبل، في ملابس ممرضة بعد أن قررت الانضمام لرعاية مرضى الفيروس في مستشفى في مدريد، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

وقالت ألفارادو: «سأقضي الأيام المقبلة في الحجر الصحي للعمل كممرضة، كنت أقول دائمًا إنني أحب أن أعمل في مجال التمريض»، مشيرة إلي أنها الآن تعمل على قضية أخلاقية ومعنوية، قائلة: «قررت ارتداء ثوب التمريض قبل يومين، وبشكل أساسي أقوم بهذا من أجل قضية أخلاقية، لم أستطع البقاء في المنزل مكتوفة الأيدي، فلابد من المساعدة»، وأضافت الفارادو أن «هذا الوقت ليس وقتًا للنقد، أو المنافسة السياسة، بل لتقديم محتوى مفيد لجعل هذا الموقف يمر دون إلحاق ضرر أكبر».

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