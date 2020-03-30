المصرية إيناس عز الدين تكشف مستجدات إصابتها بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 02:34 مساء
المطربة المصرية إيناس عز الدين

كشفت المطربة المصرية إيناس عز الدين، من داخل مستشفى حميات إمبابة، أعراض إصابتها بفيروس «كورونا» بعد نقلها إليه، عقب شعورها بضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارتها.

وأعلنت المطربة خلال بث مباشر عبر صفحتها على «فيسبوك»، إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وأكدت عز الدين، نجمة برنامج «آراب أيدول»، أن حرارتها في تزايد مستمر، بسبب إصاباتها بفيروس «كوفيد 19»، الشهير بفيروس «كورونا المستجد»، وفق «روسيا اليوم».

وقالت: «هكون معاكم لحظة بلحظة بكل المستجدات.. أنا حرارتي بدأت ترتفع واقتربت من 38 ومش بتنزل وضربات قلبي سريعة جدًّا وضيق التنفس زاد بشدة والسعال الجاف بدأ في الزيادة».

ومع ذلك، قالت المطربة في الفيديو لجمهورها إنها بخير، ووجهت رسالة لهم بألا ينزعجوا وأن يتبعوا الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة من أجل سلامتهم.

وأضافت إيناس، أنها راضية بقضاء الله مهما كانت نتائج رحلتها مع «كورونا».

ووجهت إيناس رسالة للمواطنين الذين يشعرون بأعراض «كورونا» ولا يقومون بالإبلاغ عن ذلك خشية الحجر الصحي، بأنهم لا يأذون أنفسهم فقط بل أولادهم وأهلهم خاصة من كبار السن.

وكانت المطربة إيناس عز الدين أعلنت في وقت سابق إصابتها بفيروس «كورونا» بعد رحلة لها أخيرًا إلى المغرب، وأكدت أنها أُصيب على متن الطائرة التي كانت تقلها عن طريق أحد الأشخاص الذي كان يعرف بإصابته بالمرض ولم يخبر أحدًا.

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