المغني جون براين في حالة حرجة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 03:47 مساء
المغني الأميركي جون براين (أرشيفية: الإنترنت)

نُـقل المغني الأميركي جون براين، الحائز جائزة «غرامي»، إلى المستشفى بسبب المضاعفات جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، وهو في حالة حرجة، وفق تصريحات لعائلته.

وكتبت العائلة في بيان على «تويتر»، «بعد مضاعفات مفاجئة جراء كوفيد 19، نُـقل جون إلى المستشفى الخميس»، وتابع البيان: «يصعب علينا مشاركة هذا الخبر لكن كثيرًا منكم أحبوا جون ودعموه على مر السنين، لذلك أردنا أن نخبركم بالأمر ونمنحكم الفرصة لإعطاء المزيد من هذا الحب والدعم»، وكانت قد كشفت فيونا زوجة جون براين، في تدوينه يوم 20 مارس على موقع «إنسغرام»، أنها مصابة بفيروس «كورونا»، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

حصل براين، البالغ من العمر 73 عامًا، في يناير الماضى، على جائزة «غرامي» عن مجمل مسيرته الفنية، وخضع لعمليات جراحية في السابق لمعالجته من سرطان الرقبة والرئتين، كما أعاد الفنان في يوليو الماضي، جدولة جولته المقبلة بعدما حذره الأطباء من أنه قد يواجه خطر الإصابة بسكتة دماغية.

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