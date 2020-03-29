محمد مدحت علي يطرح ألبوما موسيقيا بعنوان «حواديت قبل النوم»

بوستر ألبوم "حواديت قبل النوم" (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح ألبوم الموسيقي الشاب محمد مدحت علي، الذي يحمل عنوان «حواديت قبل النوم»، ويتضمن 14 مقطوعة موسيقية عصرية ومتنوعة تجمع بين الطابع الكلاسيكي الغربي والحليات الشرقية، وذلك على القناة الخاصة بموسيقى «نت ورك» على «يوتيوب»، ومعظم المتاجر الرقمية العالمية.

وقال المنتج ريتشارد الحاج: «التأليف الموسيقى هو أحد أصعب الفنون الموسيقية، ولا يحظى باهتمام الكثير من المنتجين، ودائمًا ما يجد صناعه صعوبة في تسويق مؤلفاتهم»، مؤكدًا أن الموسيقى في ألبوم (حواديت قبل النوم) متنوعة وتعبر عن أكثر من حالة فنية، تحمس لها وراهن على ذوق الجماهير.

وأشار إلى أن إقدام وتسابق الجماهير على الاستماع لموسيقي الموسيقار عمر خيرت وياسر عبدالرحمن وراجح داود تؤكد أن الوعي الموسيقى في مصر والوطن العربي عالٍ جدًّا.

وكشف: «الألبوم يتضمن أكثر من أغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، طرح منها مقطوعة تحت عنوان (أمطار على البيانو)، للمخرج رامي نبيل».

وأضاف من مقطوعات الألبوم «الداليا، حواديت قبل النوم، المستخبي، نجوم ورماد، مقطوعة، لا أنام، سبتمبر، عزيزتي عزة، الفرحة، دولسي، أمطار على البيانو، جاءت من أحلامي، القاهرة».

ويقول الموسيقي محمد مدحت عن سبب عشقه للموسيقى: «طول عمرى أحب الموسيقى وأثناء فترة دراستي في أميركا اقتنيت بيانو، وبدأت أركز في التكنيك الخاص بالبيانو الغربي، وكتبت ولحنت أفكارًا موسيقية تطورت لأغانٍ كاملة، وكتبت قرابة 60 قطعة، وبمجرد عودتي للقاهرة نشرت عدة مقطوعات على يوتيوب والسوشيال ميديا، واتصل بي المنتج ريتشارد الحاج وأبدى إعجابه بالموسيقى، وعرض علي فكرة تسجيل ألبوم، والحمد لله أنه خرج للنور».

وأشار بالقول: «أنا عاشق للموسيقى الشرقية، لكني أتذوق وأستمتع جدًّا بالموسيقي الغربية ومقاماتها، وأعتبر الموسيقار عمر خيرت هو القدوة، إلى جانب الموسيقار بليغ حمدي عبقري التلحين في المدرسة الحديثة، رياض الهمشري، ياسر عبد الرحمن، هشام نزيه، وعالميًّا متأثر بلودوڤيكو إيناودي من إيطاليا ويعتبر عمر خيرت أوروبا، داستن أوهالوران من أميركا، يان تيرسين من فرنسا، ومن الكلاسيكيات أعشق شوبان ملك عصر الرومانسية في الموسيقي وبيتهوفن، باخ وخاصة مجموعات التشيللو».

فيديو كليب «أمطار على البيانو»: