سرقة مسدسات أفلام «جيمس بوند»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 02:57 مساء
سرقة مسدسات تم استخدمها في أفلام «جيمس بوند» (ارشيفية:انترنت)

قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إن مشتبهًا بهم يتحدثون بلكنة دول شرق أوروبا سرقوا خمسة مسدسات اُستُخدمت في سلسلة أفلام «جيمس بوند»، منها آخر مسدس استخدمه الممثل الراحل روجر مور أثناء تجسيد دور العميل 007، من منزل في شمال لندن.

وسُرقت المسدسات خلال سطو الإثنين من المنزل الواقع في إنفيلد، وتقول الشرطة إن المسدسات غير المجهزة للاستخدام قد تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه استرليني (122 ألف دولار)، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتشمل المسدسات المسروقة واحدًا ظهر في فيلم «داي أنذر داي»، وقال بول ريدلي المحقق بالشرطة «الكثير من هذه القطع فريد من نوعه»، وذكرت الشرطة أن الجيران اعترضوا طريق اللصوص الثلاثة الذين نجحوا في الفرار بسيارة.

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