وفاة المؤلف الموسيقي البولندي كريشتوف بندريتسكي عن 86 عاما

كريشتوف بندريتسكي خلال افتتاح مركز مكرس له في جنوب شرق بولندا، 21 مايو 2013 (أ ف ب)

توفي المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا البولندي كريشتوف بندريتسكي، الذي طبع الموسيقى الكلاسيكية بأعماله الدينية والسيمفونية الكبيرة، عن 86 عامًا الأحد، في كراكوف بجنوب البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البولندية.

وعمل بندريتسكي مع فرق أوركسترا سيمفونية كثيرة في أوروبا والولايات المتحدة خلال مسيرته الفنية الطويلة. وتوفي إثر مرض عضال، بحسب ما أوضحت تقارير صحفية نقلًا عن جمعية «لودفيغ فان بيتهوفن»، التي أسستها زوجته إليزبييتا في كراكوف، وفق «فرانس برس».

وكان بندريتسكي يعتبر من أكبر المؤلفين الموسيقيين المعاصرين وأكثرهم تأثيرًا في القرن العشرين مع تمتعه بحس ابتكاري واسع.

ونال الكثير من الجوائز خلال مسيرته الحافلة، وعمل مع كبار المخرجين في السينما والتلفزيون من أمثال ستانلي كوبريك ومارتن سكورسيزي وديفيد لينش.

وتعاون أيضًا مع فنانين في مجال الروك والموسيقى الإلكترونية، فأصدر العام 2011 ألبومًا مع جوني غرينوود عازف الغيتار الرئيسي في فرقة «راديوهيد» وإفيكس توين مؤلف الموسيقى الإلكترونية، وقام بجولة معها.

وقال بندريتسكي يومها: «أنا سعيد من أن عوالم موسيقية مختلفة تمكنت من التلاقي. وتمكنت أيضًا من الالتقاء بهذا الجمهور الشاب المتحمس».