الحلقة الأخيرة من «بنات موسى» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 12:07 مساء
بوستر مسلسل «بنات موسى» (خاص لـ بوابة الوسط)

أشعلت الحلقة الأخيرة من حكاية «بنات موسى»، الذي تم عرضه عبر مجموعة قنوات «dmc» أولى حكايات مسلسل «إلا أنا» مواقع التواصل الاجتماعي حيث توالت التعليقات وكتابات الجمهور عن الحكاية وما تطرحه من قضية مهمة ما زالت تحدث حتى يومنا هذا.

المسلسل من إنتاج شركتي «سينرجي» و«أروما ستوديوز»، ولعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية والفنانة القديرة نادية رشاد وصفاء جلال والفنانين الشباب محمد درويش وديانا هاشم وهاجر عفيفى وشاهيستا سعد ومجدي السباعي ومصطفى عبدالسلام وفتحي سالم.

«بنات موسى» من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة، وهي إحدى حكايات «إلا أنا» المكون من 60 حلقة من وفكرة للكاتب يسري الفخراني.

ردود فعل الجمهور على حكاية «بنات موسى» (فيسبوك، تويتر)
ردود فعل الجمهور على حكاية «بنات موسى» (فيسبوك، تويتر)
ردود فعل الجمهور على حكاية «بنات موسى» (فيسبوك، تويتر)
ردود فعل الجمهور على حكاية «بنات موسى» (فيسبوك، تويتر)
ردود فعل الجمهور على حكاية «بنات موسى» (فيسبوك، تويتر)
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