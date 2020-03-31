في مثل هذا اليوم رحل الدكتور على نوالدين العنيزي رجل المهمات الصعبة

الدكتور على نوالدين العنيزي

في مثل هذا اليوم منذ 37 سنة رحل عنا رجل المهمات الصعبة، الذي يعد من بناة دولة الاستقلال. وُلد الدكتور على نورالدين العنيزي سنة 1904. تعلم في بنغازي، أوفد للدراسة في إيطاليا نال شهادة الدكتوراه سنة 1930عن أطروحته : " آراء بن خلدون الاقتصادية والاجتماعية " عاد إلى ليبيا سنة 1931 وتولى عددا من المناصب حتى سنة 1941 ثم رحل إلى القاهرة من بعد أن انتقاه السيد عبد الرحمن عزّام باشا أمين جامعة الدول العربيّة، سكرتيرا للشئون الليبيّة.

ومنذ سنة 1946 توالت مجهوداته من اجل نيل ليبيا لاستقلاها وتواصلت رحلاته إلى الدول العربية وأوروبا وأمريكا. قابل في السعودية الأمير فيصل بن عبد العزيز عندما كان وزيرا لخارجية السعودية، ثم عددا من المسئولين الأوربيين والأمريكيين، وتوجت مجهوداته بأقناع سفير هايتي لدى الأمم المتحدة السيد (أميل سان لو) بإعطاء صوته لصالح استقلال ليبيا في تصويت الجمعية العامة يوم 21 نوفمبر 1949.

وما أن قامت الدولة الليبية سنة 1952حتى أسس بنك الصحاري وشركة ليبيا للتأمين، وعين أول محافظ لليبيا المركزي، وترأس اللجنة الأولمبية الليبية. ولذلك لم يسمى من فراغ : " رجل المهمات الصعبة " انتقل إلى الرفيق الأعلى من لندن يوم 31 مارس 1983 ووسد ثرى بنغازي مساء اليوم التالي.

الدكتور على نورالدين العنيزي في مراحل حياته

مرحبا ببعثة رياضية ترأسها الضابط الملاكم عبدالسلام عزالدين المدني

ضمن وفد لزيارة المملكة العربية السعودية في ضيافة الأمير فيصل

الدكتور على نوالدين العنيزي في مداعبة مع ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة الامريكية

الدكتور على نورالدين العنيزي في شبابه

رجل الدولة الدكتور على نورالدين العنيزي

مع عائلته

مع رئيس الحكومة مصطفى بن حليم لعله في افتتاح مصرف ليبيا المركزي

التلميد على نور الدين العنيزي طالبا في تركيا

في تكريم رياضيين بطرابلس

اثناء زيارة مندوب الأمم المتحدة السيد اميل سان لو إلى ليبيا

مستعرضا معرضا في مناسبة

مع ضيف رسمي وبحضور الاستاذ محمد السعداوية

مندوب الأمم المتحدة اميل سان لو ما بين الدكتور على العنيزي والشيخ محمود بوهدمة

في امريكا ومداعبة من السيد ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة الامريكية