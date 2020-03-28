«كورونا» يُلين شروط جوائز غولدن غلوب

الممثل الأميركي براد بيت في قاعة الصحافة حاملا جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في دور ثانوي في 5 يناير 2020 (أ ف ب)

في إطار محاولة التأقلم مع الأوضاع الجديدة الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد، أعلنت جوائز غولدن غلوب تليين معايير اختيارها للفائزين.

وتشترط جوائز غولدن غلوب على غرار جوائز الأوسكار ومعظم الجوائز السينمائية، في الظروف الطبيعية أن تكون الأفلام المتنافسة عرضت في صالات لوس أنجليس لما لا يقل عن فترة معينة، حسب «فرانس برس»، السبت.

لكن هذا بات مستحيلا في الوقت الحاضر مع انتشار وباء «كوفيد-19»، ما حمل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تمنح الجوائز على استخلاص العبر، فأعلنت أنها سمحت بترشيح الأفلام التي كان من المقرر عرضها في الصالات بين بدء انتشار الوباء ونهاية أبريل، حتى لو تم في نهاية المطاف إلغاء الحفل.

وسيكون بالإمكان ترشيح أعمال تم بثها مباشرة على التلفزيون أو منصات المشاهدة عند الطلب مثل «نتفليكس».

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وفي ما يتعلق بعرض الأفلام، فيُسمح خلال فترة الحجر بإرسال روابط إنترنت أو أقراص دي في دي، في حين كانت الاستديوهات تنظم عادة عروضا خاصة تدعو إليها أعضاء لجنة التحكيم.

ولم تعلن لجنة جوائز الأوسكار التي توزع عادة بعد شهرين من جوائز غولدن غلوب، أي تعديل في نظام عملها، لكن متحدثا باسم أكاديمية جوائز الأوسكار أكد لوكالة «فرانس برس» أنها «تدرس كل أوجه هذا الوضع الذي يلفه الغموض والتعديلات التي قد تكون ضرورية».

وأكدت الأكاديمية «نتعهد بإبداء مرونة»، متوقعة صدور «إعلان في الأيام المقبلة».

وأرغمت بعض المهرجانات على التأقلم مع الأوضاع السائدة بشكل عاجل، مثل مهرجان «ساوث باي ساوث وست» في أوستن بولاية تكساس الأميركية، الذي يكون بمثابة «مهرجان مؤهل» لجوائز الأوسكار.

وألغي هذا المهرجان بسبب الوباء، لكنه أبقى على مبارياته حتى بدون تنظيم حفل، مكتفيا بعرض الأفلام على الإنترنت للجنة التحكيم.