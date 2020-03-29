في مثل هذا اليوم رحل عبد الكريم لياس أحد رجال المملكة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأحد 29 مارس 2020, 12:45 صباحا
عبد الكريم لياس

في مثل هذا اليوم، منذ 25 سنة، رحل عنا عبد الكريم لياس، الرجل الوطني النزيه الشريف. وُلد بمدينة درنة العام 1917، تعلم في كتاتيبها، ثم التحق بالمدرسة الإيطالية فاتقن لغتهم. ظل يحمل إرثًا من الوطنية تعود إلى جده، أحد الذين واجهوا الغزو الأميركي سنة 1805، يعرفه الناس بالهدوء، وقلة الكلام، وحسن الاستماع، والكرم، قارئًا جيدًا، نزيهًا في معاملاته المالية، لم يتمكن من بناء بيت لأسرته، إلا بعد أن ترك مناصبه كافة.

واجه النظام الإيطالي مؤكدًا أنه لم يتطوع للخدمة العسكرية مثلما تنص القوانين الإيطالية، وإنما اُستُدعى قهرًا، ولذلك لم يلتحق بالخدمة العسكرية بالجيش الإيطالي. وكان أحد أهم الذين ساهموا في توحيد مطالب قبائل برقة لتصب في مصلحة وحدة ليبيا من خلال التخطيط والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الوطني العام ببنغازي.

كان من نشطاء جمعية عمر المختار في درنة، إذ تولى مهام سكرتاريتها، مساهمًا في تنظيم نشاطاتها، وإعداد تقاريرها، مشاركًا في قيادة وتنظيم المظاهرات المطالِبة بالاستقلال، الرافضة للتقسيم والانتداب ولأية قواعد عسكرية في ليبيا. كانت مساهمته فعالة كعضو منتخب في المجلس التشريعي البرقاوي، وله العديد من المواقف الوطنية.

تولى وزارة الزراعة في حكومة عبد الحميد البكوش 25 /10/1967إلى 4 /9/ 1968 فترك بصمة واضحة فيها، فخلال عهده تم توقيع عقد سد وادي المجينين، وكان يتطلع إلى توقيع عقد مشروع سد وادي القطارة. وكان أول رئيس منتخب لنادي الهلال الرياضي في بنغازي، فكانت فترته أفضل سنوات النادي.

رحل عنا يوم 29/3/ 1995 من طرابلس ووُسِّد ثراها في اليوم نفسه

 

• بتلخيص من صفحة باقات ليبية

عبد الكريم لياس الثاني من اليسار في توديع عبد الحميد البكوش في مطار بنينا
عبدالكريم لياس الرابع وقوفا من اليسار مشاركا مع فريق الهلال في احتفال تكريم الجالية اليونانية لفريق الهلال ببطولة المحافظات الشرقية سنة 1965
اثناء مراجعة عقد بناء سد وادي المجينين
الشيخ محمود بوهدمة يفتتح نادي الهلال بشارع ادريان بلت وعبدالكريم ليسا الاول من اليسار
في اجتماع مجلس الوزراء
عبد الكريم لياس الخامس ما بين خليفة التليسي واحمد صويدق في حفل شاي
وثيقة بخط عبدالكريم لياس سكرتير جمعية عمر المختار بدرنه
في معية الملك محمد ادريس السنوسي
اجتماع بنادي الهلال وعبدالكريم ليايس ما بين الاستاذ حلمي ابراهيم وعلى الجهاني ( السيقرو)
مع الشاعرأحمد رفيق المهدوي والاستاذ محمد معتوق
اعيان درنه
يتوسط فريق الهلال في مباراة دولية
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تشاد تصعد حربها ضد «بوكو حرام» بعد مقتل قرابة 100 جندي
دولى
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
خطأ «غير مقصود» يثير تعاطف الإيطاليين مع الرئيس ماتاريلا
منوعات
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
أميركا تسجل حصيلة قياسية بـ354 وفاة ونحو 18 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
دولى
أميركا: نعارض تجدد القتال في طرابلس.. هذا وقت مكافحة «كورونا» لا العنف
ليبيا
وفاة الفنان الليبي عبدالرحمن قنيوة
ليبيا
«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
المسماري يعلن السيطرة على العسة والجميل ورقدالين وزلطن
ليبيا
تشمل ليبيا.. الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة عالمية بملياري دولار لمواجهة ...
ليبيا
«فرانس برس»: أكثر من نصف مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 أعراض خفيفة لفيروس «كورونا المستجد».. انتبه لها