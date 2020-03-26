ماريا كاري وبيلي إيليش بحفل خيري لمكافحة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 02:58 مساء
ماريا كاري وبيلي إيليش بحفلا خيري لمكافحة فيروس كورونا (أرشيفية:انترنت)

قال تلفزيون فوكس الأربعاء إن ماريا كاري وبيلي إيليش وتيم ماكجرو سيكونون من أهم الأسماء التي ستشارك في حفل خيري الأحد المقبل، حيث سيعزفون الموسيقى من بيوتهم لجمع الأموال بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

والحفل الذي ستكون مدته ساعة واحدة سيقدمه إلتون جون وسيبث على محطتي فوكس وآي هارت الإذاعيتين، وسيكون هذا أول حفل على مستوى البلاد يستغل نفوذ المشاهير لمساعدة من تأثروا بسبب المرض، وفقا لوكالة رويترز.

وسيتضمن الحفل أيضا عروضا غنائية من أليشيا كيز وفريق باكستريت بويز وبيلي جو أرمسترونج مغني فريق جرين داي، وسيصور جميع الموسيقيين أنفسهم من منازلهم بهواتفهم المحمولة أو بمعدات أخرى.

ويهدف الحفل إلى توجيه تحية إلى العاملين في قطاع الصحة والذين يتصدرون خط المواجهة لمحاربة الوباء الذي استنزف المستشفيات، كما يشجع المشاهدين على التبرع لمنظمتين خيريتين هما مؤسسة «فيرست ريسبوندرز شيلدرن»، و«فيدينج أميركا».

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