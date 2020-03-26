أدباء ومثقفون مغاربة يدعون إلى الالتزام بالحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 01:56 مساء
أدباء ومثقفون مغاربة يدعون إلى الالتزام بالحجر الصحي (أرشيفية:انترنت)

وجه عدد من الأدباء والمثقفين المغاربة نداء للشعب المغربي للالتزام بقواعد الحجر الصحي لتجنيب البلاد كارثة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما حثوا زملاءهم المثقفين والأدباء على المساهمة في صندوق التبرعات الذي أسسه العاهل المغربي في 15 مارس الجاري، للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي، وفقا لوكالة «رويترز».

وجاء في النداء الذي وقعه نحو 50 أديبا وكاتبا وفنانا تشكيليا «الالتزام بكل الاحترازات المقررة وخاصة البقاء في البيت، هي الوسيلة الوحيدة المتاحة، اليوم لتجنيب البلاد كارثة صحية خطيرة».

كما تركوا المجال مفتوحا للتوقيع أمام كل من يرغب في الانضمام إلى هذه المبادرة وناشدوا كل الكتاب والمثقفين «المساهمة في هذا المجهود الوطني من خلال التبرع لهذا الصندوق».

كما وجهوا تحية تقدير وتضامن إلى الفرق الطبية ونساء ورجال الصحة العامة ورجال الأمن والسلطات المغربية، وإلى كل الساهرين على تنفيذ القرارات المتخذة لمقاومة الوباء.

واعتبر الموقعون على النداء أن «خطورة المحنة التي نجتازها، تدعونا إلى اعتبار مقاومة الوباء مسؤولية جماعية وفردية وأولوية الأمة بأجمعها للحفاظ على حياة أفرادها وعلى سلامتهم الصحية».

وبلغ عدد المصابين في المغرب بفيروس كورونا 225 حالة منها سبع حالات شفيت وست حالات توفيت، واتخذت المغرب عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، على رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية وحظر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية، كما أمر العاهل المغربي بإنشاء صندوق للحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد المغربي، بمبلغ مليار دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بـ2000 مليار دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
موسكو تطالب أوروبا بتفويض أممي لحظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبسط طريقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد