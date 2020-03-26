تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا «لايف» الجمعة

الحفل يقام بكامل تفاصيله من مسرح وإضاءة وأجواء «اللايف» (أرشيفية: الإنترنت)

يستعد المطرب المصري تامر عاشور لتقديم حفل غنائي يتم عرضه مباشرة لجمهوره بمصر ومختلف الدول العربية، وذلك عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» وصفحته على «فيسبوك» مساء الجمعة.

ويأتي الحفل كمساهمة من تامر في كسر حالة الملل والرتابة لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة علي انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.

ويجري عاشور حاليا بروفة بمشاركة فرقته الموسيقية بإحدى الفيلات استعدادا لإحياء الحفل الذي يقام بكامل تفاصيله من مسرح وإضاءة وأجواء «اللايف» التي تصاحب حفلاته ولكن دون جمهور.