يوسف فوزي يمزج الساكسفون بالرقص المعاصر في كليب «Remember»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 11:56 صباحا
عازف الساكسفون المصري يوسف فوزي (خاص لـ بوابة الوسط)

في تجربة مثيرة تمزج الرقص بالموسيقى، أطلق عازف الساكسفون يوسف فوزي أول كليباته الموسيقية المصورة «تذكر Remember».

ويغوص فوزي عبر مقطوعته الموسيقية الجديدة في عوالم النفسيات والشك الذاتي والأحلام والصراع الداخلي بين الأمل وفقدانه حتى الوصول لحالة الهدوء التي تعقب الإعصار.

في توليفة سمعية بصرية، يخلط فوزي خلالها بين احترافيته في عزف الساكسفون وبين إبداع الرقص المعاصر للفنانة داليا فريد، المغنية والراقصة المصرية الشهيرة، الحاصلة على الماجستير في المسرح الموسيقي من الأكاديمية الملكية للموسيقى في لندن.

يوسف فوزي عازف الساكسفون المصري الذي دخل عالم تلك الآلة الموسيقية بتعليم نفسه حتى الاحتراف مع تأثره بعازف الساكس العالمي بوب رينولدز، وتمتد رحلته لقرابة الخمس سنوات قدم خلالها أكثر من 500 حفلة، منها عروض لأشهر الماركات العالمية، بجانب افتتاح حفلات العديد من النجوم العرب، من أبرزها مشاركة عازف البوق اللبناني العالمي إبراهيم معلوف في حفلته التاريخية بالأهرامات، وحفلته في متحف اللوفر بباريس.

وتعاون يوسف عبر الكليب الجديد مع المخرج حازم كتانة، ومن إنتاج «يوتوبيا ميديا أند برودكشن»، ويبدأ خلاله انطلاقة موسيقية جديدة في مشواره الفني، حيث تعد «Remember» أول مقطوعة مصورة من ألبومه الموسيقي الجديد، الذي يسعى لتقديم مقطوعاته بشكل احترافي منفردا كل فترة خلال العام الجاري، بعد قراره الاستقلال بمشواره الموسيقي الخاص.

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