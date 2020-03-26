تأجيل عرض الحلقة الأخيرة من «ذي ووكنغ ديد» بسبب كورونا

المنتجون التنفيذيون لـ«ذي ووكنغ ديد» روبرت كيركمان، يسار، وديفيد ألبيرت في لوس أنجليس 27 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

كشف منتجو «ذي ووكنغ ديد» أنهم لم يتمكنوا من إنهاء العمل على الحلقة الأخيرة من المسلسل الشهير بسبب فيروس كورونا المستجد.

وغرّدت شبكة «إيه إم سي» على «تويتر»، «للأسف، بات من المستحيل بسبب الأحداث الحالية إكمال مرحلة ما بعد الإنتاج النهائية للحلقة الأخيرة من الموسم العاشر لـ+ذي ووكنغ ديد+ لذلك سينتهي الموسم الحالي بالحلقة 15 التي ستبث في الخامس من أبريل».

وأضافت «ستعرض الحلقة النهائية كحلقة خاصة في وقت لاحق من العام»،وفق «فرانس برس».

ويعتبر مسلسل «ذي ووكنغ ديد» الذي يستند إلى قصص مصورة تروي حال الولايات المتحدة بعد اجتياحها من «الزومبي» (الموتى الأحياء) واحدا من أكثر المسلسلات نجاحا، إذ سجل أرقاما قياسية منذ بدء بثه في العام 2010.

ومع عدم تحديد موعد لبث الحلقة الأخيرة، شعر بعض متابعي المسلسل بالغضب واستفاد البعض الآخر من الوضع الراهن للتعليق على هذه الأخبار.

فأكثر من نصف الأميركيين يعيشون في ظل تدابير إغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا ولا أحد يعرف متى ستعود الحياة إلى طبيعتها.

وكتب أحد المستخدمين على «تويتر»، «إنه يتحول إلى وثائقي يعكس الوضع الحالي للكوكب».

وغرد آخر «نهاية العالم هذه مقززة جدا».