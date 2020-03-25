"حد تايه" مناجاة غنائية على طريقة "مسار إجباري" (فيديو)

الأغنية من كلمات الشاعر محمد بحيري وألحان وغناء هاني الدقاق (خاص لـ بوابة الوسط)

«أشكو إليك ضعفي»، من منطلق هذا الدعاء، قررت فرقة «مسار إجباري» تقديمه لأول مرة بشكل غنائي، بمزجه مع أغنيتها الجديدة «حد تايه».

وخاضت «مسار إجباري» مغامرة إعادة تقديم المناجاة على طريقتها الموسيقية الخاصة، عبر مزج الشعر الغنائي ودعاء «أشكو إليك ضعفي»، مع إيقاعات البيز وأداء هاني الدقاق في الغناء، وأطلقتها بشكل منفرد، تعقب خوضها منذ أيام تجربة تقديم أول حفل أونلاين في مصر.

وتتزامن حالة الأغنية وما تحملها من تضرع إلى الله والدعاء له لإزالة غمة وهموم النفس ومشاعر الخوف والقلق التي يعيشها العالم حاليا مع انتشار وباء كورونا، الذي أجبر البشر على التباعد الاجتماعي والعزلة الشخصية في المنازل وتجنب الاقتراب من بعضهم البعض خشية انتشار الفيروس.

كما تأتي هذه الأغنية كثاني مفاجآت «مسار إجباري» منذ ظهور الأزمة العالمية، حيث بدأتها أخيرا بتقديم حفل غنائي أونلاين عبر بث مباشر على «يوتيوب»، لتوعية الجمهور بأهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج وتجنب التجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا، تزامنًا مع إغلاق كافة المسارح والمطاعم والجامعات وإلغاء جميع الحفلات الغنائية وفرض حظر التجوال.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد بحيري وألحان وغناء هاني الدقاق وهندسة صوت أيمن مسعود وتوزيع «مسار إجباري».